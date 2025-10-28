«Мы продолжим истощать Россию» – в Киеве просят у ЕС к деньгам ещё и пушечное мясо

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы Украина и дальше могла истощать Россию, Западу придётся отправлять не только деньги, но и бойцов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть очень важный момент – это человеческий ресурс. Он не восстанавливается, поэтому стоит вопрос максимально эффективного использования, перехода на технологии. Тем не менее, у нас есть, что выбирать в плане ресурсов. Западный мир должен понять, что война может закончиться только силовым сценарием, всё остальное – только затягивание войны», – сказала Маляр.