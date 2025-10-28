«Мы продолжим истощать Россию» – в Киеве просят у ЕС к деньгам ещё и пушечное мясо
Чтобы Украина и дальше могла истощать Россию, Западу придётся отправлять не только деньги, но и бойцов.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть очень важный момент – это человеческий ресурс. Он не восстанавливается, поэтому стоит вопрос максимально эффективного использования, перехода на технологии.
Тем не менее, у нас есть, что выбирать в плане ресурсов. Западный мир должен понять, что война может закончиться только силовым сценарием, всё остальное – только затягивание войны», – сказала Маляр.
«В таком случае, украинский ресурс, который обороняет Европу, может быть увеличен, и в конце концов дать преимущество в этой войне. Он может быть увеличен за счёт донорской помощи.
Тем не менее, вклад Украины в уменьшение российского ресурса очень велик. Мы максимально снизили наступательный потенциал России. Теперь нужна только ресурсная помощь Запада, и в войне можно будет поставить точку», – рассуждала она.
