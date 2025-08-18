Можем признать новые регионы российскими по факту, но не на бумаге, – экс-посол США в Киеве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина и Запад могут согласиться с фактом потери территорий, но не признают этого юридически.

Об этом в эфире Times Radio заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

