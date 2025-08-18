Можем признать новые регионы российскими по факту, но не на бумаге, – экс-посол США в Киеве
Украина и Запад могут согласиться с фактом потери территорий, но не признают этого юридически.
Об этом в эфире Times Radio заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть важное понятие, которое может иметь смысл и может помочь двигаться вперед. Это признание того, что есть разница между тем, что русские владеют или оккупируют 19% территории Украины. Это фактическое признание того, что они там. Юридическое признание того, что 19% территории принадлежат русским, – это совсем другое дело.
Президент Зеленский, я убежден, не согласится на юридическое признание этой территории… И мы тоже не должны этого делать…
Зеленский может сказать: «Хорошо, мы понимаем, что сейчас, временно, пока что-то не случится с Путиным или кем-то еще, мы признаем, что русские там де-факто. Но это не то же самое, что де-юре. Это не то же самое, что юридическое признание», – заявил Тейлор.
