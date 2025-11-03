«Мозги застряли в 90-х»: западные СМИ выдумали бензиновый кризис в России – эксперт-иноагент

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Размер ущерба российской инфраструктуре, нанесенный украинскими дронами, который описывают западные и украинские СМИ, «не имеет связи с реальностью».

Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью эмигрировавшему в США украинцу Сергею Любарскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для того, чтобы говорить о серьезном повреждении инфраструктуры, ударов должно быть в 100 и 1000 раз больше, чем наносится сейчас. В том объеме, как сейчас, это просто беспокоящий огонь, который ни на что повлиять не может», – отметил Некрасов.

Он назвал «абсурдным бредом» сообщения о том, что украинцы выбили 20% российских НПЗ.

«Если просто попытаться опросить людей в России, сталкивались они с бензиновым кризисом, окажется, что 99% физически сталкивались только с необходимостью проехать от одной заправки до другой. За исключением Крыма и спорадически возникающих других регионов, где были короткие перебои… Нигде ни у кого никаких серьезных проблем не было», – сказал Некрасов.

Иноагент считает, что западные СМИ «воюют с выдуманной российской экономикой, причем выдумки построены на воспоминаниях о 90-х».