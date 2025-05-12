Московский цирк и фонд «Орион» вернули счастливое детство детям Донбасса
Артисты Большого Московского цирка показали грандиозное представление на арене в Донецке.
Как сообщили «ПолитНавигатору», приглашения на представление от Фонда «Орион» получили подопечные организации «Мир Детства»: дети погибших участников СВО, многодетные семьи и те, кто пострадал от обстрелов ВСУ.
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«У нас был благотворительный спектакль, и Фонд «Орион» в очередной раз принимал участие в хорошем, благом деле: привез большое количество семей, которые попали по разным причинам в трудную ситуацию. Наша задача детей вернуть в детство. Ведь у многих из них отняли его в буквальном смысле слова» – сказал народный артист России, член попечительского совета Фонда «Орион» Эдгард Запашный.
Зрители благодарили артистов бурными аплодисментами и провожали с манежа стоя.
«Мне очень понравилось, честно. Особенно львы, когда прыгали и гимнасты» – поделился своими впечатлениями юный житель Донецка Максим Баженко.
«Для такой публики хочется оставить только самые теплые воспоминания, хочется сделать так, чтобы они хоть на 3 часа отвлеклись от сложностей. Работать здесь и приятно, и очень ответственно» – завершая гастрольный тур в Донецке, отметил Эдгард Запашный.
«Орион» – фонд гуманитарных инициатив, деятельность которого направлена на поддержку жителей новых регионов России и тех, кто вносит вклад в развитие и безопасность субъектов.
Основные направления работы – адресная гуманитарная помощь, помощь в протезировании и реабилитации, проведение мероприятий для детей, помощь детским домам и интернатам на систематической основе, строительство спортивных и детских площадок.
За время работы фондом выполнено более 60 гуманитарных миссий. Более 900 тонн грузов доставлено жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это продукты питания, постельные принадлежности, гигиенические средства, одежда, бытовая и оргтехника, мебель, оборудование для школ и интернатов, спортивный инвентарь и форма.
«Орион» поставил в больницы и госпитали 700 единиц материально-технического обеспечения. Это аппараты для диагностики, системы жизнеобеспечения, оснащение палат и операционных, лекарства.
Установлено порядка 150 протезов ветеранам СВО, благодаря чему подопечные Фонда уже сейчас возвращаются к привычному образу жизни.
Инициативы Фонда поддерживают известные спортсмены, музыканты, блогеры, артисты, общественные деятели. Попечительский Совет «Ориона» возглавляет Ксения Шойгу. В него также входят: актер и режиссер Иван Охлобыстин, народный артист России, депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов, народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, международный гроссмейстер Сергей Карякин.
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