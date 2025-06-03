«Молчание Трампа»: в США выясняют, был ли «американский след» в украинских ударах по России

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The Wall Street Journal пишет, что атаки Украины в минувшие выходные на военные аэродромы в глубине России сигнализируют о том, что затянувшаяся война вступает в опасную фазу, причем обе стороны, по-видимому, намерены эскалировать конфликт, а перспективы мирного соглашения при посредничестве США тают.

«Вопрос в том, подтолкнет ли эскалация атак администрацию к более глубокому вовлечению в мирный процесс или же она откажется от него, как неоднократно угрожали американские чиновники»,- говорится в публикации.

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Некоторые аналитики считают, что обещание Трампа выйти из переговоров о прекращении войны нереалистично.

«Уход продлит боевые действия», — сказал Уильям Тейлор, бывший посол США на Украине во время президентства Джорджа Буша-младшего и в начале президентства Трампа. «Это будет признанием поражения».

По мнению авторов статьи, Путин, по-видимому, по-прежнему рассчитывает, что Трамп не хочет сближаться с Зеленским и предпочтет выйти из конфликта, чем ввести давно обещанные дополнительные санкции против московских нефтяников или возобновить крупные поставки оружия на Украину.

Зеленский, по оценкам журналистов, находится в более сложной ситуации, учитывая напряженные отношения с Трампом. Он пытается показать Белому дому, что готов к перемирию, даже отвергая требования Путина.

Издание обращает внимание на то, что Трамп необычно молчит об ударах беспилотников Украины по российским базам.

«Если у администрации Трампа есть стратегия, помимо призывов к Путину прекратить боевые действия в обмен на территориальные уступки и другие поощрения, то она еще не обнародовала ее. Бывший президент Джо Байден пытался сдержать конфликт, введя санкции против России и установив ограничения на использование Украиной некоторых ракет, предоставленных США. Но Трамп не стремится усилить экономическое и военное давление на Россию. И он уклоняется от активного участия в планировании обороны Украины, включая координацию будущих потребностей в оружии», – говорится в публикации.

Зеленский заявил, что президент Турции Эрдоган предложил провести в конце этого месяца саммит с участием четырех лидеров: него самого, Трампа, Путина и украинского президента. Но администрация США не дала ответа, примет ли Трамп участие в такой встрече.

Издание предполагает, что, в отсутствие международного давления боевые действия этим летом могут только усилиться, поскольку Кремль стремится сдвинуть линию фронта. В прошлом месяце боевые действия на восточной Украине были самыми интенсивными в этом году, напоминает газета.

Единственное давление на Россию, которое готов оказать Вашингтон, похоже, исходит лишь от Конгресса. Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь планируют на следующей неделе внести на рассмотрение законопроект, который введет жесткие тарифы на страны, покупающие российские энергоресурсы и уран.

В свою очередь, влиятельные политики из трампистского крыла Республиканской партии, которое принято называть MAGA, уверены, что за планированием украинской операции по атакам на российские авиабазы могли стоять чиновники «глубинного государства», связанные с прежней администрацией Байдена.

Как пишет портал Axios, пока Трамп молчит об атаках беспилотников на Украину, инфлюенсеры MAGA выражают недовольство тем, что Киев не проинформировал Белый дом о подготовке операции заранее.

«В лучшем случае MAGA расценила атаку как контрпродуктивную для зарождающихся мирных переговоров; в худшем — опасалась попытки Украины и представителей американского «глубинного государства» втянуть США еще глубже в конфликт», – говорится в публикации Axios.

Протрамповский инфлюенсер Джек Пособек предположил, что администрация Байдена могла быть причастна к операции, учитывая, что ее планирование началось 18 месяцев назад. Дэн Колдуэлл, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, предупредил, что эта операция «повышает риск прямой конфронтации между Россией и НАТО».

«США должны не только дистанцироваться от этого нападения, но и прекратить любую поддержку, которая может прямо или косвенно способствовать нападениям на стратегические ядерные силы России», — написал Колдуэлл в соцсети.