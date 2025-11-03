«Минска-3 не будет. Цель России – всё Левобережье» – Бондаренко

Игорь Шкапа.  
03.11.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 613
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине больше не следует надеяться на подписание с Россией соглашений по типу Минских.

Об этом в беседе с признанным Россией иноагентом украинским журналистом Александром Шелестом заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине больше не следует надеяться на подписание с Россией соглашений по типу Минских. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Минска-3 три не будет. Потому что Минск предлагал компромисс. Более того, Минск, особенно Минск-2, предлагал вариант, согласно которому территории Донецкой и Луганской народных республик, как они себя называли, вернутся обратно в Украину на автономных правах. Это было компромиссное решение. Сейчас об этом речь не идёт. Сейчас речь идёт исключительно о территориальных уступках Украины», – отметил Бондаренко.

Он подчеркнул, что Россия вообще не допускает передачи Украине каких-либо территорий.

Политолог добавил, что ранее Россия не исключала заморозку по линии соприкосновения, но затем ужесточила требования, требуя вывода ВСУ из остающейся под киевским контролем части ДНР, гарантируя в ответ заморозку в Запорожской и Херсонской областях.

«Украина не согласилась, начала говорить: «Нет-нет, давайте уже по линии соприкосновения заморозку проведём». Россия вновь поднимает ставки. Сейчас Украина начинает уже сомневаться, удержит ли она Донбасс. Вот начинает робко говорить: «А что вы там предлагали два месяца назад?» Сейчас говорят: «Нет, сейчас мы идём дальше». Россия говорит, неформально, по неформальным путям передано, что Левобережная Украина как минимум – цель России», – заключил Бондаренко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить