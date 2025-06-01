Мерц летит в США с намерением стать главным на переговорах по Украине

Сергей Рыжов.  
01.06.2025 11:58
  (Мск) , Москва
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Война, Германия, Дзен, Дипломатия, Политика, США, Украина


Немецкий Bild со ссылкой на правительственные круги ФРГ пишет о том, что канцлер Фридрих Мерц хочет взять на себя ведущую роль среди лидеров ЕС в переговорах по достижению мира на Украине.

Как говорится в публикации, в следующую среду вечером немецкий канцлер вылетает с визитом в США. В четверг утром состоится его встреча с Трампом в Белом доме, затем совместный обед и встреча с прессой.

Немецкий Bild со ссылкой на правительственные круги ФРГ пишет о том, что канцлер Фридрих...

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Как стало известно Bild, эта встреча давно была запланирована и подготовлена. Независимо от обстоятельств, стороны хотели встретиться и обменяться мнениями до саммита G7 в Канаде (15-17 июня) и саммита НАТО (24-25 июня в Гааге).

Мерц намерен вести речь не только о военной поддержке Украины, но и о комплексном пакете европейской поддержки Киева — при необходимости и без участия США.

Но Мерц во что бы то ни стало хочет избежать того, что США выйдут  из мирных переговоров с Россией, оставив Европу и Украину один на один с Путиным, добавяет издание.  Канцлер продолжает делать ставку на тесное партнерство с США, в том числе в рамках НАТО.

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