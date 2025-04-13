Мэр Конотопа грозит рассказать правду о ракетном ударе по Сумам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

От главы Сумской обладминистрации генерала Владимира Артюха потребовали уйти в отставку после сегодняшнего ракетного удара по Сумам, в ходе которого накрыли награждение ВСУшников.

Соответствующее видеообращение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», записал мэр Конотопа Артем Семенихин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я сейчас обращаюсь к мудаку, губернатору Сумской области, Артюху. Чучело, если ты до 18.00 не встанешь на колени, скотина, не извинишься перед людьми и не сложишь полномочия главы обладминистрации, падло ты конченное», – заявил контопский мэр, избранный от неонацистской партии «Свобода».

По его мнению, в отставку должен уйти и главу Сумского областного СБУ Олег Красношапка, «который тоже в теме и никак не противодействовал этому».

«18.00, черт – я расскажу что произошло, скотина ты, – продолжил Семенехин, не стесняясь в выражениях, грозить Артюху. – Сколько нам будут назначать таких невменяемых, как эти артюхи, красношапки. Больше 20 погибших, и дети там. Мразь! Артюх – ты мразь!».

В своем тг-канале он приплел к случившемуся и президента США.