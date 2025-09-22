«Малолетних террористов нам готовит не Украина, а российская школа» – генерал РФ

Максим Столяров.  
22.09.2025 20:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 893
 
Уберечь российскую молодёжь от украинских вербовщиков могло бы повышение финансовой грамотности.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил генерал-майор внутренней службы (в отставке), д-р философских наук Владимир Ворожцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Малолетних террористов нам не столько посылают украинские спецслужбы, сколько нам их готовит российская школа. Потому что с одной стороны, мы умудрились сделать так, что чувство гордости за страну, патриотизма, ответственности, сострадания, у них фактически атрофировалось.

А с другой стороны, финансово-рыночного мышления так и не сформировано. Они ведь абсолютные дилетанты. […] Молодой недоумок не в состоянии даже посчитать, что сядет он на десять лет – сколько бы он мог заработать за это время. И, следовательно, сколько стоит его поступок. А не эти 8-9 тысяч рублей, которые ему предлагают», – сказал Ворожцов.

«А если у него нет чувства гордости и патриотизма, он может смело выставлять соответствующий счёт, и требовать предоплату. Потому что их всех сразу кидают, никто им не платит.

Только если первый теракт прошёл, то немножко платят, и предлагают сделать что-то ещё более опасное.

Мы имеем дело с достаточно примитивной, но отработанной психологией и методами воздействия. А с другой стороны – с соответствующей неготовностью общества. Нам нужно формировать рациональное и критическое сознание», – подытожил он.

