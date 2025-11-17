Макрон грозит Москве «отбить охоту нападать на Украину»

Константин Серпилин.  
17.11.2025 16:50
  (Мск) , Париж
Просмотров: 199
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Франция


Приобретение Украиной около 100 истребителей Rafales, а также систем ПВО SAMP/T – это стратегическая работа на перспективу европейской безопасности.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной с киевским диктатором Зеленским пресс-конференции в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приобретение Украиной около 100 истребителей Rafales, а также систем ПВО SAMP/T – это стратегическая...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Заявление было сделано после подписания сторонами декларации о намерении покупки Киевом французского военного оборудования.

«Сегодня мы говорим о другом, новом этапе. Это налаживание производства необходимых вооружений. И необходимо передать Украине такое вооружение, чтобы оно было таким, что отбивало охоту, отбивало желание нападать на Украину.

Мы считаем Украину важным звеном в нашей обороне. И это подчёркивает нашу необходимость сегодня работать сейчас и на перспективу», – вещал Макрон.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить