Луценко паникует: От летне-осеннего наступления РФ зависит – выживет ли Украина

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Мобилизация на Украине уже давно не покрывает потерь, которые несут ВСУ.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие бы ни были минные поля, прекрасно забетонированные окопы, если там нет солдат, это всё «до носа». На сегодняшний момент мобилизация – это наша ахиллесова пята. В обычном мотопехотном батальоне 200 человек должны стоять на 5 километров. На сегодняшний день если там стоит человек 50 – это жир, просто кайф. В некоторых местах, если там есть 50 человек, им говорят – штурмуйте посадку. Вас же 50! При этом у нас нет резерва, который должен был бы стоять позади. И мобилизация на сегодняшний день не покрывает наших потерь. И это для всех очевидно, и это для Путина тоже, к сожалению, не секрет. И сейчас, когда мы видим сводки, что враг продвинулся там, там – он просто щупает и ищет, где слабее всего», – сокрушался Луценко.