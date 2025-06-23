«Лев не нападал, а хватанул и убежал»: слухи о «растерзанном» Зубкове сильно преувеличены

Парк «Тайган» продолжает работать, несмотря на инцидент накануне с нападением льва на хозяина учреждения Олега Зубкова.

Подробности случившегося рассказала пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вчера вечером, как всегда, кормили львов. Поехали в «саванну» (вольер свободного выгула) вдвоём, дважды заезжали, всех покормили, и уже на выезде Олег Алексеевич отошёл на два шага от машины собрать мусор. Рядом под кустом лежал молодой лев, и резкий звук закрывающейся защёлки вольера его испугал. Почему-то получилось громко. Лев подскочил и побежал. Он не нападал на Олега Алексеевича, не рвал его. Просто Олег Алексеевич оказался на пути льва, и тот хватанул его один раз и убежал. Олег Алексеевич был в сознании, держал льва за клыки. Поэтому никаких травм, о которых говорится в СМИ. У него всё хорошо. Руки, ноги – всё целое. Единственное – он слабо говорит после операции, но уже пишет, даёт распоряжения», – уточнила Алексагина.

По ее словам, в медцентре владельцу «Тайгана» проводят дополнительные исследования, и в случае необходимости направят на лечение в Москву. Делами зоопарков – «Тайгана» и ялтинской «Сказки», – занимается супруга Зубкова Оксана.

Региональное управление Следкома и прокуратура Крыма на месте проводят проверку по факту травмирования директора «Тайгана» на предмет соблюдения требований законодательства об охране труда на предприятии.

Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что лев набросился на Зубкова, вцепился ему в шею и стал терзать. От расправы директора спасла Алексагина, которая вооружившись совком и пластиковым ведром смогла отогнать хищника. Одна из свидетельниц происшествия утверждала, что Зубков был весь в крови и его без сознания затащили в электрокар и вывезли из «саванны».

После появились предположения, что на Зубкова напал тот же лев, что и на работницу «Тайгана» Леокадию Перевалову. Двое хищников, перевезенных в «Тайган» из Мариупольского зоопарка, растерзали женщину в октябре прошлого года. Однако известно, что их держали в отдельном вольере и не выпускали в «саванну» из-за агрессивного поведения.

Тем не менее, за годы существования «Тайгана» произошло несколько несчастных случаев с участием хищников. Одно из них закончилось тюремным сроком. Белогорский райсуд отправил Зубкова на 2 года и 3 месяца в колонию за травмированный палец годовалого малыша, мама которого перелезла через ограждение клетки с тиграми, чтобы сделать эффектное фото. Однако Верховный Суд Крыма отменил приговор, и дело закончилось штрафом.

В 2018 году во время фотосессии со львами хищник укусил за руку нетрезвую посетительницу, за что владельца сафари-парка отправили в СИЗО, а после оштрафовали на 400 тысяч рублей.