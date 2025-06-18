Ледоколам работа найдётся: России не грозит дефицит льда в Арктике

Елена Острякова.  
18.06.2025 17:42
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Арктика, Дзен, Общество, Политика, Россия, Экономика


Глобальное потепление не повлияло на ледовую обстановку в российской Арктике.

Об этом директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глобальное потепление не повлияло на ледовую обстановку в российской Арктике. Об этом директор Арктического...

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«С одной стороны, тенденция к потеплению есть, с другой стороны… навигации последних лет показали, что потепление потеплением, но лед в Арктике есть, и в ближайшие десятилетия совершенно точно будет», – сказал Макаров.

По его словам, год, когда Севморпуть полностью не покрывается льдом все лето случается раз в 10 лет

«Когда мы говорим, что льда в Арктике становится меньше, или минимальное количество льда у нас было, мы имеем в виду, что в летний период льда становится меньше. 2020-й был единственным годом за последние время, когда Севморпуть полностью освободился. Большую часть года Севморпуть полностью покрыт льдом. А мы стремимся к круглогодичной навигации», – подчеркнул Макаров.

В этой связи он считает, что России необходимо строительство новых ледоколов, тем более, что к середине века ожидается «некоторое похолодание».

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