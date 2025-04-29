Кремль намекает на переброску в Новороссию 200-тысячного «ударного кулака»

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Публичное упоминание руководством России участия военных КНДР в боях за Курскую область – сигнал Западу о готовности перебросить к линии фронта свежую группировку до 200 тыс человек.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил бывший специалист днепропетровского завода «Южмаш» Алексей Васильев, автор канала «Русский инженер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Информация была известна давно, было известно, какие рода и виды войск принимают участие. Сейчас это профессиональные бойцы, которые прошли обкатку в условиях современного боя. Они стали инструкторами для корейской армии, которая по сравнению с европейскими очень большая. Наверное, переплюнет все суммарно, за исключением турецкой. Видимо, в Северной Корее ощутили, что сумели впитать боевой опыт, чувствуется подоплека в дипломатической игре – есть у нас козырь: внезапно для союзников на полях Новороссии может оказаться 100-200 тысяч человек. Этого не хватает нам для формирования кулака и прорыва обороны. ВСУ не смогут этому ничего противопоставить – в Курской области они сожгли резервы, очень слабые возможности для маневренной войны», – считает Васильев.

Он полагает, что сопоставимое число опытных военных европейцы перебросить в поддержку Украины не смогут.