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На Украине фактически ежедневно отчитываются о задержании людей, оказывающих помощь России в проведении СВО.

В этот раз СБУ сообщила об очередном такого рода случае, причем задержанным в Харькове оказался украинский командир.

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«По материалам дела, фигурантом оказался 42-летний местный мобилизованный, проходивший службу в штурмовой бригаде Нацгвардии. Как установило расследование, агент корректировал воздушные атаки России по локациям своего подразделения. Будучи командиром взвода, он «сливал» оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу», – информирует пресс-служба СБУ.

Кроме того, он передавал в Москву списки офицеров бригады и ее численность.