Командир украинских штурмовиков добровольно стал российским разведчиком
На Украине фактически ежедневно отчитываются о задержании людей, оказывающих помощь России в проведении СВО.
В этот раз СБУ сообщила об очередном такого рода случае, причем задержанным в Харькове оказался украинский командир.
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«По материалам дела, фигурантом оказался 42-летний местный мобилизованный, проходивший службу в штурмовой бригаде Нацгвардии. Как установило расследование, агент корректировал воздушные атаки России по локациям своего подразделения. Будучи командиром взвода, он «сливал» оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу», – информирует пресс-служба СБУ.
Кроме того, он передавал в Москву списки офицеров бригады и ее численность.
«По данным следствия, фигурант по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу из-за своих родственников – бывших российских военных, проживающих в России», – добавил в украинском гестапо.
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