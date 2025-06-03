Командир украинских штурмовиков добровольно стал российским разведчиком

Игорь Шкапа.  
03.06.2025 11:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 787
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецслужбы, Украина


На Украине фактически ежедневно отчитываются о задержании людей, оказывающих помощь России в проведении СВО.

В этот раз СБУ сообщила об очередном такого рода случае, причем задержанным в Харькове оказался украинский командир.

На Украине фактически ежедневно отчитываются о задержании людей, оказывающих помощь России в проведении СВО....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По материалам дела, фигурантом оказался 42-летний местный мобилизованный, проходивший службу в штурмовой бригаде Нацгвардии. Как установило расследование, агент корректировал воздушные атаки России по локациям своего подразделения. Будучи командиром взвода, он «сливал» оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу», – информирует пресс-служба СБУ.

Кроме того, он передавал в Москву списки офицеров бригады и ее численность.

«По данным следствия, фигурант по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу из-за своих родственников – бывших российских военных, проживающих в России», – добавил в украинском гестапо.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить