Запад не готов дать Украине военные гарантии.

Об этом антироссийской пропагандистке Наталье Мосейчук, обслуживающей интересы Банковй, заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда война закончится, будет создана коалиция желающих с четкой военной стратегией и решениями для гарантий безопасности. Но основой гарантий будет украинская армия, которую поддержит Европа, а Соединенные Штаты обеспечат тыл», – вещал финский президент.

Второй гарантией безопасности он называет членство в ЕС, тем самым фактически признав военный характер этого объединения.