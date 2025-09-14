«Когда-то и вы будете в НАТО»: Стубб призвал Украину держаться до конца СВО
Запад не готов дать Украине военные гарантии.
Об этом антироссийской пропагандистке Наталье Мосейчук, обслуживающей интересы Банковй, заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда война закончится, будет создана коалиция желающих с четкой военной стратегией и решениями для гарантий безопасности. Но основой гарантий будет украинская армия, которую поддержит Европа, а Соединенные Штаты обеспечат тыл», – вещал финский президент.
Второй гарантией безопасности он называет членство в ЕС, тем самым фактически признав военный характер этого объединения.
«И так будет. Все понимают, что Украина станет членом ЕС. И снова это полный стратегический провал Путина, потому что Путин хотел отрицать существование и суверенитет Украины, сделать ее российской. А вышло наоборот. Украина стала еще больше Украиной и стала европейской. И я лично верю, что в конце концов она должна стать членом НАТО. Этот день тоже настанет», – трепался Стубб.
