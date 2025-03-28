Кирилл Фролов: Трамп не собирается и не будет спасать православных Украины

Максим Столяров.  
28.03.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Церковь


Совершенно очевидно, что президент США Дональд Трамп занимает позицию, откровенно враждебную Русскому Православию, и поэтому не собирается препятствовать бандеровскому сатанизму.

Об этом на конференции Международного клуба народного единства заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Совершенно очевидно, что президент США Дональд Трамп занимает позицию, откровенно враждебную Русскому Православию, и...

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«Безусловно, мы все за мир, но судьба попыток дестабилизировать Россию зависит от того, каким этот мир будет. Если он будет похабным, то будет очень тяжело сохранить наше единство и целостность. Если он будет победным, то планы противника по дестабилизации будут обречены.

Хотелось бы сказать, что ключевая аудитория в исторической Малороссии – это верующие канонической церкви, Русской Церкви. Особенно после захода в Киево-Печерскую Лавру позавчера комиссии Минкульта по изъятию мощей. И эти люди ждут нашей армии, нашей победы, они лишены права голоса», – отметил он.

«Чрезвычайно наивно утверждать, что их будет спасать Дональд Трамп, который был вчера помазан на царство иерархом Элпидофором Ламбриниадисом Константинопольского патриархата, чем он подтвердил свою линию на уничтожение Русской Православной Церкви.

Такие же процессы происходят в Прибалтике. И те люди, которые не собираются отрекаться от РПЦ, являются нашей опорой и в Малороссии, и в других исторических землях», – сказал Фролов.

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