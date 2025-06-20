Киев ждет участь прифронтового Торецка, живущего без света и воды, – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
20.06.2025 10:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 785
 
Война, Дзен, Киев, Украина


При сохранении нынешней тактики ударов со стороны России, Киев может превратиться в прифронтовой город.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При сохранении нынешней тактики ударов со стороны России, Киев может превратиться в прифронтовой город....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я видел, как города зимуют вообще без электричества, на одних генераторах и без отопления. Ну ничего, жили там эти города. Я имею в виду, в прифронтовой зоне в Торецке, там вообще хрен кого выгонишь, что там воды не было. Даже воду люди на пятый этаж поднимали канистрами. Ничего, там жили, и меня все удивляло, что они никак не хотели куда-то ехать. Но, видимо, этим людям действительно было некуда ехать, и эти условия были лучше.

Ну, примерно такие условия жизни может почувствовать, допустим, Киев вполне, если противник поставит себе такую задачу. Имея такое вооружение, и так как у нас еще нет решения этой проблемы, то противник вполне может создать такие условия в любом месте, чем ближе к фронту, тем проще конечно. Но Киев в зоне досягаемости этих «Шахедов», – заявил Бекренев.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить