Киев ждет участь прифронтового Торецка, живущего без света и воды, – офицер ВСУ

При сохранении нынешней тактики ударов со стороны России, Киев может превратиться в прифронтовой город.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видел, как города зимуют вообще без электричества, на одних генераторах и без отопления. Ну ничего, жили там эти города. Я имею в виду, в прифронтовой зоне в Торецке, там вообще хрен кого выгонишь, что там воды не было. Даже воду люди на пятый этаж поднимали канистрами. Ничего, там жили, и меня все удивляло, что они никак не хотели куда-то ехать. Но, видимо, этим людям действительно было некуда ехать, и эти условия были лучше.

Ну, примерно такие условия жизни может почувствовать, допустим, Киев вполне, если противник поставит себе такую задачу. Имея такое вооружение, и так как у нас еще нет решения этой проблемы, то противник вполне может создать такие условия в любом месте, чем ближе к фронту, тем проще конечно. Но Киев в зоне досягаемости этих «Шахедов», – заявил Бекренев.