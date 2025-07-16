Хамская агрессивность Трампа подстегнула сплочение БРИКС

Максим Столяров.  
16.07.2025 20:59
  (Мск) , Москва
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Беспредел, БРИКС, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, США, Украина


Угрожая странам БРИКС, Дональд Трамп добивается только ещё большего их сплочения против Запада.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил российский политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Угрожая странам БРИКС, Дональд Трамп добивается только ещё большего их сплочения против Запада. Об...

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«Особенность БРИКС как раз такова, что это не союз, это не альянс, это не блок, это даже не организация. Это некое сообщество стран, в котором взгляды совпадают чрезвычайно редко.

Если говорить не о самых общих вот таких принципах мироздания, что все должны быть равны, справедливое мироустройство и там никакой гегемонии, здесь никто не спорит. А дальше начинаются конкретные интересы. И между странами БРИКС хватает разногласий, мягко скажем.

Ну, Индия и Китай, Египет и Эфиопия, Иран и Арабские Эмираты. Традиционно у них были сложные отношения. Ну и так далее. Поэтому БРИКС это такая, я бы сказал, это игра в долгую, тут не надо ожидать, что вот сейчас они соберутся, скажут, сделают», – сказал Лукьянов.

Он напомнил, что ирано-израильское столкновение показало, что БРИКС не может занять какую-то чёткую позицию. Но американский империализм всё равно объединяет их.

«Но во многом из-за Трампа, которого прямо трясет от БРИКС, и он всем грозит, что вообще это все плохое объединение, оно против нас, и мы его не допустим. Эффект, вообще говоря, обратный получается, потому что это всех разозлило.

И президент Бразилии, который вообще не относится к числу тех в БРИКС, которые готовы бросаться на баррикады. Но здесь он чуть ли не солировал, что это безобразие, это неприемлемо и так далее.

То есть, процессы идут. И в этом смысле я к БРИКС отношусь реалистично, но с надеждой, потому что это в русле того, как меняется мир. Другое дело, что он не меняется со дня на день, с вечера к утру. Но в целом этот формат надо сохранять, и он постепенно будет укрепляться как самостоятельное пространство», – подытожил он.

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