Хамская агрессивность Трампа подстегнула сплочение БРИКС

Угрожая странам БРИКС, Дональд Трамп добивается только ещё большего их сплочения против Запада.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил российский политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особенность БРИКС как раз такова, что это не союз, это не альянс, это не блок, это даже не организация. Это некое сообщество стран, в котором взгляды совпадают чрезвычайно редко. Если говорить не о самых общих вот таких принципах мироздания, что все должны быть равны, справедливое мироустройство и там никакой гегемонии, здесь никто не спорит. А дальше начинаются конкретные интересы. И между странами БРИКС хватает разногласий, мягко скажем. Ну, Индия и Китай, Египет и Эфиопия, Иран и Арабские Эмираты. Традиционно у них были сложные отношения. Ну и так далее. Поэтому БРИКС это такая, я бы сказал, это игра в долгую, тут не надо ожидать, что вот сейчас они соберутся, скажут, сделают», – сказал Лукьянов.

Он напомнил, что ирано-израильское столкновение показало, что БРИКС не может занять какую-то чёткую позицию. Но американский империализм всё равно объединяет их.