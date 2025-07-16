Хамская агрессивность Трампа подстегнула сплочение БРИКС
Угрожая странам БРИКС, Дональд Трамп добивается только ещё большего их сплочения против Запада.
Об этом на канале «Союзное вече» заявил российский политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Особенность БРИКС как раз такова, что это не союз, это не альянс, это не блок, это даже не организация. Это некое сообщество стран, в котором взгляды совпадают чрезвычайно редко.
Если говорить не о самых общих вот таких принципах мироздания, что все должны быть равны, справедливое мироустройство и там никакой гегемонии, здесь никто не спорит. А дальше начинаются конкретные интересы. И между странами БРИКС хватает разногласий, мягко скажем.
Ну, Индия и Китай, Египет и Эфиопия, Иран и Арабские Эмираты. Традиционно у них были сложные отношения. Ну и так далее. Поэтому БРИКС это такая, я бы сказал, это игра в долгую, тут не надо ожидать, что вот сейчас они соберутся, скажут, сделают», – сказал Лукьянов.
Он напомнил, что ирано-израильское столкновение показало, что БРИКС не может занять какую-то чёткую позицию. Но американский империализм всё равно объединяет их.
«Но во многом из-за Трампа, которого прямо трясет от БРИКС, и он всем грозит, что вообще это все плохое объединение, оно против нас, и мы его не допустим. Эффект, вообще говоря, обратный получается, потому что это всех разозлило.
И президент Бразилии, который вообще не относится к числу тех в БРИКС, которые готовы бросаться на баррикады. Но здесь он чуть ли не солировал, что это безобразие, это неприемлемо и так далее.
То есть, процессы идут. И в этом смысле я к БРИКС отношусь реалистично, но с надеждой, потому что это в русле того, как меняется мир. Другое дело, что он не меняется со дня на день, с вечера к утру. Но в целом этот формат надо сохранять, и он постепенно будет укрепляться как самостоятельное пространство», – подытожил он.
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