«Карфаген должен быть разрушен» – экс-ведущий Антимайдана о «незалежной»

Максим Столяров.  
26.02.2025 22:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина ни в какой форме не должна существовать отдельно от русского государства.

Об этом на телеканале «Спас» заявил журналист, экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот, ныне декан факультета медиакоммуникаций МГИК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ни в какой форме не должна существовать отдельно от русского государства. Об этом...

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«Конечно, убийственная история украинства в том, что вместо Бога они поставили на пьедестал себя, свою Украину, себя, украинцев. И это безумие, в любом случае, рано или поздно, знаете, Карфаген должен быть разрушен. Они строят свою Вавилонскую башню, и я думаю, что закончится всё, как и в той истории.

И вообще, я не сторонник, чтобы существовала отдельно Украина, я категорически против этого. Я считаю, что существование какой-то части Украины как отдельного от России образования возможно только исключительно как временная мера для того, чтобы провести люстрацию, используя специальное законодательство.

Но потом – исключительно движение в общее государственное образование с Россией», – сказал Кот.

«За всё время существования Малороссия ни разу – повторяю, ни разу не смогла реализовать свои амбиции на существование отдельного государства. Ни разу», – подчеркнул журналист.

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