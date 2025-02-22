Каноническая УПЦ выстояла после 10 лет репрессий
Несмотря на десять лет репрессий, на Украине до сих пор остаются миллионы активных прихожан канонической УПЦ. Об этом в эфире канала «Надежда» заявил сбежавший в Лондон бывший член фракции Зеленского в Верховной раде Артём Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы с вами поговорим о конкретных вещах по Украинской Православной Церкви в цифрах, то на сегодняшний день у нас при всех обстоятельствах, при всех процессах уничтожения нашей Церкви, ущемления, на сегодняшний день это больше шести миллионов верующих, активных прихожан УПЦ.
Сотни монастырей, если быть точным, 161 монастырь, это статистика нам говорит. Это больше пяти тысяч монахов, больше десяти тысяч священников, огромное-огромное количество активных прихожан нашей Церкви.
То есть это наша база и наша основа, без этого не получится», – сказал Дмитрук.
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