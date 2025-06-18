Каллас назвала Украину первой линией обороны Европы от русского языка

Константин Серпилин.  
18.06.2025 18:59
  (Мск) , Страсбург
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Эстония


Если не помогать Украине в конфликте с РФ, то в скором времени европейским странам придётся учить русский язык.

Об этом в Европарламенте заявила глава дипломатии ЕС, эстонка Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если не помогать Украине в конфликте с РФ, то в скором времени европейским странам...

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«Украина. Европейский Союз тоже вносит свой вклад не в последнюю очередь потому, что Украина – это первая линия обороны Европы. Мы знаем, что Россия реагирует только на силу. Вот, почему мы только что предложили 18-й пакет санкций, чтобы усилить давление.

Мы должны делать больше для Украины, в том числе, для нашей собственной безопасности. Говоря словами моего друга, генсека НАТО Марко Рютте, если мы не поможем Украине, нам всем придётся учить русский язык. Чем сильнее Украина будет на поле боя сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия, наконец, будет готова к ним», – бредила чухонка.

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