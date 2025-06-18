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Если не помогать Украине в конфликте с РФ, то в скором времени европейским странам придётся учить русский язык.

Об этом в Европарламенте заявила глава дипломатии ЕС, эстонка Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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