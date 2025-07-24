«Как США после Великой депрессии»: в России идет полный перезапуск промышленности
В условиях военного времени Россия не только вооружается, но и без особых последствий для бюджета развивает промышленность.
Об этом на канале украинского блогера-иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В России действительно происходит впечатляющая не просто программа перевооружения, а программа переосмысления и перестройки промышленности. Более того, перезапуск промышленности, который может быть сравним, в каком-то смысле, с тем, что происходило в Америке после Великой депрессии, когда всё было плохо-плохо. А потом началась война, и тут американская промышленность очень здорово зажужжала.
Я напомню, что Россия до сих пор тратит не такое большое количество ВВП на войну, это где-то 7-9% ВВП. А 7-9% – это то, что может выдерживать любое государство без особых проблем. И гораздо лучше тратить такие деньги, действительно, на поднятие промышленности любым способом, чем, например, пособия мигрантам, которые призывают к джихаду. Понятно, в чей огород этот камень», – рассказала Латынина
После чего она вдруг спросила ведущего, «не поражает ли его степень деиндустриализации всего нашего мира», отметив,что Украина была «фантастически индустриализирована».
«Нет. Потому что я украинец. Поэтому не поражает. Вырезали всё, перепродали, добили. Секторами растянули олигархи, а потом всё это добивалось и умирало. И остался только рапс, руда, которую гонят, или пшеничка. Помню, как смеялись, говорили – аграрная сверхдержава, великая агрария.
Так а получается, что великая агрария и есть. Заводы, промышленность – всё под нож, и единственное, на чём удаётся зарабатывать деньги – только на этом. Поэтому тема деиндустриализации вообще не удивляет украинца», – объяснил Шелест.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: