Как бы не разбомбили: Зеленский отказался озвучивать объём пакета вооружений от Макрона

Константин Серпилин.  
17.11.2025 17:35
  (Мск) , Париж
Просмотров: 354
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Украина, Франция


Говорить детально о французском пакете вооружений для Киева можно будет, когда оно окажется на территории Украины.

Об этом на пресс-конференции в Париже заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Говорить детально о французском пакете вооружений для Киева можно будет, когда оно окажется на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Перечислять не будем, мы не готовим врагов к тому, чтобы они понимали объёмы пакетов, которыми нас поддерживают те или иные державы. Количество ракет, то есть, какие-то общие вещи количества того, что можно сказать, мы говорим.

А о некоторых вещах мы говорить не имеем права. О некоторых вещах говорим немного позже, когда это уже находится на нашей территории, потому что всё это угроза. Даже логистика тех или иных поставок – это угроза ударов», – трепался Зеленский.

Он добавил, что Украина строит «очень серьёзный флот».

«Например, те пилоты, у которых есть практика уже на «Миражах», они не будут тратить год на обучения на будущих «Рафалях», а будут очень быстро переходить. И таких вещей очень много», – заверил криворожский клоун.

Отдельно он указал на «новое поколение» систем ПВО SAMP/T.

«Это очень серьёзный уровень. Вы знаете, что мы работаем с «Пэтриотами» против баллистики, новый уровень SAMP/T – это против баллистики врага. И я не могу вам сказать даты тех или иных поставок этого продукта, который для нас очень важен», – вещал Зеленский.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить