Как бы не разбомбили: Зеленский отказался озвучивать объём пакета вооружений от Макрона
Говорить детально о французском пакете вооружений для Киева можно будет, когда оно окажется на территории Украины.
Об этом на пресс-конференции в Париже заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Перечислять не будем, мы не готовим врагов к тому, чтобы они понимали объёмы пакетов, которыми нас поддерживают те или иные державы. Количество ракет, то есть, какие-то общие вещи количества того, что можно сказать, мы говорим.
А о некоторых вещах мы говорить не имеем права. О некоторых вещах говорим немного позже, когда это уже находится на нашей территории, потому что всё это угроза. Даже логистика тех или иных поставок – это угроза ударов», – трепался Зеленский.
Он добавил, что Украина строит «очень серьёзный флот».
«Например, те пилоты, у которых есть практика уже на «Миражах», они не будут тратить год на обучения на будущих «Рафалях», а будут очень быстро переходить. И таких вещей очень много», – заверил криворожский клоун.
Отдельно он указал на «новое поколение» систем ПВО SAMP/T.
«Это очень серьёзный уровень. Вы знаете, что мы работаем с «Пэтриотами» против баллистики, новый уровень SAMP/T – это против баллистики врага. И я не могу вам сказать даты тех или иных поставок этого продукта, который для нас очень важен», – вещал Зеленский.
