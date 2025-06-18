«Как будто все уже привыкли!» – в Верховной раде скулят, что на фоне Ирана мир не заметил удара по Киеву

Вчерашний массированный удар по Киеву остался незамеченным на Западе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, пожаловался на заседании Верховной рады депутат Роман Грищук.

«Внимания мира вчера было недостаточно. Вы заметили, как безжизненно вчера реагировал мир на эту трагедию? Как будто все уже привыкли, как будто это уже обыденность. Так не должно быть… Больше поддержки Украине, санкции на Россию и помощь нашим противовоздушным силам», – требовал укро-депутат.

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Бывший подельник Зеленского экс-спикер Рады, а ныне рядовой депутат Дмитрий Разумков дал понять, что ослабление интереса к Украине ощущается и в экономике.

«Темпы падения привлечения инвестиций. И это не только война, потому что у нас уровень инвестиций в 2023 году был больше, чем в 20024-м, и сейчас он продолжает падать.

Если мы говорим с вами об инфляции, она составляет по отношению к прошлому году плюс 15,9 процента. На отдельные группы товаров она составляет до почти 280 процентов. Если мы говорим с вами о тарифах на электроэнергию, то она выросла на 63,3 процента.

И это прикрывать лишь тем, что рашисты бьют по объектам критической инфраструктуры, нельзя, потому что на них (очевидно, подразумевается защита и восстановление, – прим. ред.) были потрачены миллиарды гривен из государственного бюджета, которые были, видимо, просто украдены, потому что ничего не было сделано. Не перезапускаются и не ищутся альтернативные пути выхода из этого кризиса. Это приводит к кризису неплатежей», – обрисовал Разумков ситуацию в экономике и энергетике.