Израильский посол: Будь Иран ядерной державой, мы бы не полезли, как украинцы с «Паутиной»
США никогда бы не поддержали Израиль с ударами по Ирану, будь у него ядерное оружие.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда Украина проводила операцию «Паутина», в Белом доме перепугано молчали, а потом вышел Трамп со странным заявлением – ну, смотрите, дальше Путин будет бомбить Украину, у него нет других вариантов. Но когда Израиль проводит такую операцию в Иране, США готовы присоединиться. В чём разница?» – спросил ведущий.
Бродский ответил, что это вопрос не к нему и посоветовал обратиться с ним к Трампу.
«Думаю, нет однозначного ответа, нужно смотреть на весь комплекс вопросов. Это и история наших отношений с США, и колоссальная разница между такой страной, как Иран, и такой страной, как Россия – ядерной державой. Вы не забывайте, что наша операция ставила своей целью предотвратить превращение Ирана в ядерную державу. Если бы у Ирана было ядерное оружие, я думаю, что многое могло бы быть по-другому», – добавил израильский дипломат.
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