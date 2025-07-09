Израильский посол: Будь Иран ядерной державой, мы бы не полезли, как украинцы  с «Паутиной»

Вадим Москаленко.  
09.07.2025 13:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 471
 
Дзен, Израиль, Иран, США, Украина


США никогда бы не поддержали Израиль с ударами по Ирану, будь у него ядерное оружие.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США никогда бы не поддержали Израиль с ударами по Ирану, будь у него ядерное...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда Украина проводила операцию «Паутина», в Белом доме перепугано молчали, а потом вышел Трамп со странным заявлением – ну, смотрите, дальше Путин будет бомбить Украину, у него нет других вариантов. Но когда Израиль проводит такую операцию в Иране, США готовы присоединиться. В чём разница?» – спросил ведущий.

Бродский ответил, что это вопрос не к нему и посоветовал обратиться с ним к Трампу.

«Думаю, нет однозначного ответа, нужно смотреть на весь комплекс вопросов. Это и история наших отношений с США, и колоссальная разница между такой страной, как Иран, и такой страной, как Россия – ядерной державой. Вы не забывайте, что наша операция ставила своей целью предотвратить превращение Ирана в ядерную державу. Если бы у Ирана было ядерное оружие, я думаю, что многое могло бы быть по-другому», – добавил израильский дипломат.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить