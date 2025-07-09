Израильский посол: Будь Иран ядерной державой, мы бы не полезли, как украинцы  с «Паутиной»

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США никогда бы не поддержали Израиль с ударами по Ирану, будь у него ядерное оружие.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Украина проводила операцию «Паутина», в Белом доме перепугано молчали, а потом вышел Трамп со странным заявлением – ну, смотрите, дальше Путин будет бомбить Украину, у него нет других вариантов. Но когда Израиль проводит такую операцию в Иране, США готовы присоединиться. В чём разница?» – спросил ведущий.

Бродский ответил, что это вопрос не к нему и посоветовал обратиться с ним к Трампу.