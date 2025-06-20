Израиль показал, как надо было начинать СВО – военкор Стешин

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Если бы в начале проведения СВО на Украине наземная операция ВС РФ сочеталась с выбиванием штабов и тыла, конфликт бы давно был закончен.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как быстро закончить СВО? Принцип нам показали буквально несколько дней назад. [Удары в тылу?] Да. Как надо было начинать, и как надо было заканчивать», – сказал Стешин, комментируя агрессию Израиля против Ирана.

Ведущий Иван Панкин заметил, что «война между Израилем и Ираном как бы ещё не закончена».