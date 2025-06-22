Ирану помогут победить, Трампу – обделаться, а Украине – умереть

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Была надежда, что Трамп не впишется в авантюру хтонического мерзавца Нетаньяху – «миротворец» Донни поведет себя в духе Трампа Первого, когда, страшно выпучив глаза, он делал петушиный наскок на противника, а потом следовал не менее стремительный отскок. Но, похоже, Трамп Второй и в самом деле возомнил себя вершителем судеб мира.

Итак, США ввязались в военную авантюру с непредсказуемыми последствиями. Некоторое время было потрачено на болтовню о переговорах, чтобы усыпить бдительность Тегерана. Когда эффект анестезии был достигнут, был нанесен удар. «Доверие» к США в мире подскочило до небес. Надежный переговорщик – дальше некуда.

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Но верхи Ирана достаточно быстро пришли в себя после первого нападения Израиля и оказывают ожесточенное сопротивление. Эффектны атаки гиперзвуковыми ракетами – оказался бессилен хваленый «Железный купол» и система Arrow-3.

Об эффективности армии Ирана может свидетельствовать запечатленный ТВ-камерами скандал с хлестанием по мордасам между министром госбезопасности Израиля и главой «Моссада», когда главный шпион жалобно блеял – «Мы не знали, что Иран имеет такие возможности».

Авантюра налицо: Израиль понадеялся на агентурную сеть в Иране (что интересно, большинство шпионов были афганскими беженцами вполне конкретной этнической группы – таджиками, коих там насчитывается более 3-х миллионов. Информация к размышлению.)

«Моссад» не смог проникнуть в святая святых иранской ракетной программы, получив крайне неприятный сюрприз. ЦАХАЛ преподнесена ещё одна горькая пилюля – иранские БПЛА новых образцов.

Неслабую антипатию к Израилю вызвало гнусное поведение, когда иностранцев не пускали в убежища, крича «Только для своих!» – роликами заполнены соцсети. Для народа, пережившего Холокост, поведение в духе «Адик одобряет», похоже, стало стандартным.

Средства ПВО Израиля находятся на стадии истощения. Обладая небольшой площадью (половину из которой занимает пустыня) и маленькой экономикой, евреи рискуют растратить и без того небогатые ресурсы.

Потому вмешательство США было неизбежным. Производить самостоятельно противоракеты с ценником $3 млн за штуку в количествах – Израиль не может.

Стороны серьезно потрепали друг друга, однако Иран, в случае затяжного конфликта, способен, хоть и дорогой ценой, стереть еврейское государство с политической карты мира.

И вот, в дело вступает «миротворец» Трамп. Со свойственным Донни пафосом, удар был объявлен «сокрушительным». Но с «Фордо всё!» – Трамп явно поторопился. Иран – страна гористая, свои важные объекты держит в глубоких штольнях, их не достать никакими GBU и даже тактическими ядерными зарядами. Сколько таких объектов у Ирана – знает только ограниченный круг.

Но взрывы, пишут, были мощными. Что наводит на мысли об использовании американцами КР «Томагавк», дабы не рисковать бомбардировщиками в зоне действия иранского ПВО.

США теперь следует готовиться к ответу по своим базам и авианосцам. Йеменские хуситы объявили, что окажут всемерную помощь. Путин на ПМЭФ высказался обтекаемо, однако, учитывая помощь Тегерана в ходе СВО и гнилое поведение Израиля, лебезящего перед укронацистами…

Иран по железной дороге может получить помощь не только от Пакистана, но и от Пекина, для которого авантюра Нетаньяху стала угрозой новому «Шелковому пути», куда вколочена уйма денег.

Будем надеяться, что в Иране возьмут верх сторонники максимального ответа Израилю и США, а не группа мягкотелых «прорабов Перестройки». Обсуждается перекрытие нефтяного трансфера через Ормузский пролив, что заблокирует 40% мирового оборота и взвинтит цены до $250 за баррель.

Ситуация в мире перестает быть томной. Внимание Запада все сильнее переключается на конфликт с Ираном, а наиболее вероятный исход для Украины принимает заслуженный характер «мир через дупу», отягченный чрезмерными страданиями.