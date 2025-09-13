«Идёт переброска войск на восток» – посол Украины рассказал о ситуации в Польше

Тарас Стрельцов.  
13.09.2025 00:09
  (Мск) , Львов
Просмотров: 510
 
Дзен, Польша, Украина


Варшава предпринимает беспрецедентные мобилизационные меры и призывает к тому же находящиеся на польской территории подразделения союзников в ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Варшава предпринимает беспрецедентные мобилизационные меры и призывает к тому же находящиеся на польской территории...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодня туда [к восточным границам] стянуты несколько дивизий, которые развёрнуты в боевые порядки, проводятся учения в ответ на «Запад-2025», стянуты резервисты, началась мобилизация местной теробороны.

Они накануне использовались для поисков остатков [беспилотников], но я так понимаю, они в лагерях были подготовлены именно к учениям, которые происходят на белорусской границе. Строятся фортификационные и заградительные линии на границе с Калининградской областью», – рассказал Боднар.

Также он добавил, что «все союзники подняты по тревоге».

«Мне кажется, что залёт этих дронов изменит определённые планы, размещения союзных войск. И те заверения, которые Польша получила от США, я надеюсь, всё-таки будут воплощены в жизнь. И США не будут оставаться просто обеспокоенными, а военные подразделения, размещённые в Польше, будут использоваться, как минимум, в учениях», – подстрекал укро-посол.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить