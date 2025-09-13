«Идёт переброска войск на восток» – посол Украины рассказал о ситуации в Польше
Варшава предпринимает беспрецедентные мобилизационные меры и призывает к тому же находящиеся на польской территории подразделения союзников в ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025».
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сегодня туда [к восточным границам] стянуты несколько дивизий, которые развёрнуты в боевые порядки, проводятся учения в ответ на «Запад-2025», стянуты резервисты, началась мобилизация местной теробороны.
Они накануне использовались для поисков остатков [беспилотников], но я так понимаю, они в лагерях были подготовлены именно к учениям, которые происходят на белорусской границе. Строятся фортификационные и заградительные линии на границе с Калининградской областью», – рассказал Боднар.
Также он добавил, что «все союзники подняты по тревоге».
«Мне кажется, что залёт этих дронов изменит определённые планы, размещения союзных войск. И те заверения, которые Польша получила от США, я надеюсь, всё-таки будут воплощены в жизнь. И США не будут оставаться просто обеспокоенными, а военные подразделения, размещённые в Польше, будут использоваться, как минимум, в учениях», – подстрекал укро-посол.
