И без того неважная репутация Израиля – испорчена на десятилетия
Израильское государство устроило первый геноцид в XXI веке, из-за чего многие бывшие сторонники от него отвернулись.
Об этом на канале «The Duran» заявил военный эксперт, бывший американский майор Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У России были довольно хорошие отношения с Израилем, и у многих людей там двойное гражданство, как и в США. С одной стороны это так, но с другой стороны – у России тоже были очень хорошие отношения со всеми странами вокруг Израиля.
И хотя после 7 октября Израиль вызвал у всех огромную симпатию, но они умудрились все это сжечь – и уничтожить симпатию к себе на следующие 50-60 лет за то, что они сделали. И это показывают по российскому телевидению», – сказал Крапивник.
«Я не знаю, как это назвать. Это не крестовый поход. Это стремление к расширению Израиля, где они просто уничтожают. Это геноцид, первый настоящий геноцид XXI века.
Я имею в виду, что это происходит прямо на камеру у всех на глазах, так что симпатии к Израилю нет и не будет у подавляющего большинства россиян по очевидным причинам. Плюс, знаете, они бьют по православным, около 10% палестинцев католики или православные. В Ливане треть населения христиане, в основном православные, плюс католики», – добавил он.
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