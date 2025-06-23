И без того неважная репутация Израиля – испорчена на десятилетия

Максим Столяров.  
23.06.2025 19:58
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия


Израильское государство устроило первый геноцид в XXI веке, из-за чего многие бывшие сторонники от него отвернулись.

Об этом на канале «The Duran» заявил военный эксперт, бывший американский майор Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Израильское государство устроило первый геноцид в XXI веке, из-за чего многие бывшие сторонники от...

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«У России были довольно хорошие отношения с Израилем, и у многих людей там двойное гражданство, как и в США. С одной стороны это так, но с другой стороны – у России тоже были очень хорошие отношения со всеми странами вокруг Израиля.

И хотя после 7 октября Израиль вызвал у всех огромную симпатию, но они умудрились все это сжечь – и уничтожить симпатию к себе на следующие 50-60 лет за то, что они сделали. И это показывают по российскому телевидению», – сказал Крапивник.

«Я не знаю, как это назвать. Это не крестовый поход. Это стремление к расширению Израиля, где они просто уничтожают. Это геноцид, первый настоящий геноцид XXI века.

Я имею в виду, что это происходит прямо на камеру у всех на глазах, так что симпатии к Израилю нет и не будет у подавляющего большинства россиян по очевидным причинам. Плюс, знаете, они бьют по православным, около 10% палестинцев католики или православные. В Ливане треть населения христиане, в основном православные, плюс католики», – добавил он.

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