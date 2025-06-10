Грузинский политик: После начала СВО мы увидели реальную сущность англосаксов и ЕС

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По решению правительства Грузии с 1 июля закрывается информационный центр НАТО и ЕС.

О том, почему это произошло, в интервью «ПолитНавигатору» рассказал председатель партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

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Почему власти закрыли инфоцентр НАТО?

– Этот центр входил в структуру МИД Грузии. И я думаю, что тридцатилетняя ложь, в которой Запад держал Грузию, когда нам обещали вхождение в НАТО и в Евросоюз, стала уже всем очевидной. Cтрану держали на коротком поводке. Хотели Грузию превратить в «Анти-Россию». В результате той трагедии, которая происходит сейчас на Украине, очень многие грузины увидели реальную сущность англосаксов и ЕC.

Нас там никто не ждал. Еще в 1994-м, когда Бжезинский приезжал к Шеварнадзе, он прямо сообщил: Грузия никогда не вступит в НАТО. Все политики моего поколения знали об этом. Ложь, которой кормили грузинский народ, заканчивается. Власти очень адекватно поступили.

«Грузинская мечта» ведёт прагматичную политику, не вмешивается в конфликт между РФ и Украиной. Грузия встала на путь деколонизации. Все те средства, которые 30 лет перечислялись с Запада, не шли на нужды грузинского народа и государства. Они подкармливали своих агентов.

Поэтому решение отсоединить данный центр от МИДа является правильным. Этим власти показали всему миру, что мы теперь не будем не просто сотрудничать, но и говорить, что когда-нибудь вступим в НАТО.

Хочу напомнить, что ультиматум Рябкова от 15 июня 2021 года подразумевает в том числе, что Грузия должна быть вне НАТО. Думаю, что грузинские власти заявят сами об этом. Не знаю, когда, но это будет, так как уже менее 50-ти процентов грузин поддерживают и верят, что страна в будущем когда-то станет членом НАТО и ЕС.

Ваша партия как-то отреагировала на это решение?

– Мы начали сбор подписей под обращением к правительству Грузии начать прямые переговоры с Россией – тот диалог, который сейчас очень нужен. Решение закрыть центр НАТО как раз способствует нормализации отношений с Москвой.

Как воспринимают в Тбилиси данные российской СВР о намерении Запада дестабилизировать ситуацию в Грузии?

– После того как США решили закончить конфликт и стать посредниками между Россией и Украиной, роль и деятельность ЕС и Великобритании приобретает другой характер, так как они взяли на себя ту миссию, которую ранее осуществляла администрация Байдена по «сдерживанию Москвы».

Наш премьер подтвердил заявление руководства СВР. В правящей партии знают о реальных намерениях Лондона и Брюсселя – создать здесь хаос и большие проблемы России. И я хорошо помню первую и вторую чеченскую кампании, и злые языки говорили о том, что из Грузии доставлялось оружие, а в стране лечили чеченских боевиков.

В интересах Запада ввергнуть Грузию в междоусобицу, чтобы потом это пламя гражданской войны и противостояния перекинулось на Северный Кавказ.

Я могу уверить вас, что большая часть народа поддерживает «Грузинскую мечту», хотя к ней есть много вопросов, но главное, что надо сохранить мир и порядок в стране – это не обсуждается. Мы видим, что попытка оппозиции возобновить масштабные митинги проваливаются, так как у неё уже остаётся немного сподвижников.

Да, перекрывается проспект Руставели, но в акциях, максимум, присутствует 100 – 150 участников… И это символический акт: показывают своим патронам, что «в Грузии идут выступления». Недавно у них был «181-й день протестов». Но среди оппозиции нет единства. Осенью будут местные выборы, и не все оппозиционные партии хотят участвовать в кампании. Есть и те, которые примут участие, но единого плана у оппозиции нет.