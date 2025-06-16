«Горький итог для Украины»: США бросили Киев, а борьба с Россией теперь – дело Европы

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Борьба с Россией теперь стала проблемой Европы, потому что «Америка вот-вот уйдет со сцены», предсказывает в своей авторской колонке обозреватель британского издания The Telegraph Оуэн Мэтьюз.

Он считает, что Вашингтон прекращает военную помощь Украине, что следует из недавних заявлений главы Пентагона Пита Хегсета в Сенате, заявившего, что у Штатов другие приоритеты.

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«Учитывая, что темой слушаний был военный бюджет США на 2026 год, посыл вряд ли мог быть более ясным. Борьба с Россией теперь является проблемой Европы», – пишет Мэтьюз.

Британец напоминает, что во время слушаний в Конгрессе, посвященных проекту оборонного бюджета США на 2026 год, министр обороны Пит Хегсет заявил, что команда Трампа имеет «принципиально иное видение» конфликта, чем предыдущее правительство. По его мнению, дипломатический подход к урегулированию войны выгоден как для Киева и Москвы, так и для самих Соединенных Штатов.

Послание, озвученное в Конгрессе, свидетельствует о явном изменении приоритетов: конфликт с Россией считается теперь ответственностью Европы.

После февраля 2022 года США уже предоставили Украине помощь почти на $74 млрд, включая критически важные системы ПВО Patriot, дальнобойную артиллерию, танки, бронетехнику и миллионы снарядов. Некоторые закупки еще продолжаются, но Киев остался без поддержки главного стратегического союзника, – напоминает британец.

«Горький итог для Киева заключается в том, что он был брошен своим самым могущественным и богатым союзником», – добавляет он.

В связи с этим, по мнению британского автора, у Украины остается три варианта действий.

«Во-первых, нужно полагаться на то, что Европа вмешается в поставках оружия и техники, в которых она нуждается. Во-вторых,закупить оружие американского производства у Вашингтона на европейские деньги. В-третьих – производить необходимое ей оружие на украинских заводах, финансируемых за счет денег европейских союзников», – говорится в материале.

Однако помощь ЕС «переменчива», считает автор, а «глубокая ирония заключается в том, что большая часть щедрых расходов Кремля на оборону напрямую финансируется самой Европой, которая должна потратить более 20 миллиардов евро на закупку нефти, газа, угля и урана у России в 2025 году».

«Истории о неминуемом экономическом и военном крахе России вызывают приятное чтение, но они не подтверждаются непрекращающимися и безжалостными атаками в воздухе и на земле. В этом году Россия намерена потратить на оборону 160 миллиардов долларов, и из-за неравенства покупательной способности доллар, потраченный в России, получает гораздо большую отдачу от вложенных средств. Российский Т-90 стоит примерно 4,5 миллиона долларов, американский M1 Abrams может стоить целых 9,61 миллиона долларов», – напоминает британский публицист.

Хотя лидеры ЕС неоднократно заявляли о готовности поддержать Киев, реализация этих обещаний буксует, напоминает издание.

«До тех пор, пока Европа продолжает тратить больше средств на финансирование военной машины Путина, чем на Украину, ее обещания поддерживать Киев столько, сколько потребуется, звучат довольно пусто», – говорится в материале.

Для самой же Украины самой насущной военно-политической проблемой является хроническая нехватка личного состава на передовой. И видеоролики о насильственной уличной мобилизации «являются предметом ежедневного онлайн-гнева в социальных сетях Украины», – резюмирует британская газета.