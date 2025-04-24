Горе побежденным – США требуют мира за счет Украины

Анатолий Лапин.  
24.04.2025 14:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 538
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Мир, который предлагают заключить Украине США, может быть достигнут только за счет ее интересов.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир, который предлагают заключить Украине США, может быть достигнут только за счет ее интересов....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Дьявол в мелочах, а вот мелочи этого плана действительно, ну, такой мир по Трампу, он выглядит плохо. Это видят не только в Киеве, но и во многих европейских столицах и в целом мире. Понятно, что это – мир за счет, прежде всего, Украины… Эпиграфом к этому плану можно поставить: «горе побежденным».

Поскольку никаких гарантий безопасности Украины нет, ну где там наши 28 соглашений по безопасности? Допиарились пиарасы. 28 соглашений по безопасности, но Соединенные Штаты не дают никаких гарантий. Более того, на Украину вешается еще 100 миллиардов долгов, под 4%, и того там хорошо за 200 миллиардов, ну а с учетом такого плачевного состояния экономики Украины, это те долги, которые мы оставим нашим правнукам. И потеря 20% территории, демографическая катастрофа – вот такой похабный мир», – заявил Золотарев.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить