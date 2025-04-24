Горе побежденным – США требуют мира за счет Украины

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Мир, который предлагают заключить Украине США, может быть достигнут только за счет ее интересов.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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