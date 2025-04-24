Горе побежденным – США требуют мира за счет Украины
Мир, который предлагают заключить Украине США, может быть достигнут только за счет ее интересов.
Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дьявол в мелочах, а вот мелочи этого плана действительно, ну, такой мир по Трампу, он выглядит плохо. Это видят не только в Киеве, но и во многих европейских столицах и в целом мире. Понятно, что это – мир за счет, прежде всего, Украины… Эпиграфом к этому плану можно поставить: «горе побежденным».
Поскольку никаких гарантий безопасности Украины нет, ну где там наши 28 соглашений по безопасности? Допиарились пиарасы. 28 соглашений по безопасности, но Соединенные Штаты не дают никаких гарантий. Более того, на Украину вешается еще 100 миллиардов долгов, под 4%, и того там хорошо за 200 миллиардов, ну а с учетом такого плачевного состояния экономики Украины, это те долги, которые мы оставим нашим правнукам. И потеря 20% территории, демографическая катастрофа – вот такой похабный мир», – заявил Золотарев.
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