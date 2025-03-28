Глобалисты встревожены: Макрон настолько «демократичный», что доведёт дело до победы Ле Пен

Елена Острякова.  
28.03.2025 16:47
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Франция


Агрессивная международная политика президента Франции Эммануэля Макрона может привести к власти оппозиционерку Марин Ле Пен.

Об этом бывший директор по исследованиям департамента политики и международных исследований Кембриджского университета Джон Кейгер заявил в эфире TRT World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Агрессивная международная политика президента Франции Эммануэля Макрона может привести к власти оппозиционерку Марин Ле...

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«Пока нет ясности, кто придет после 2027 года. Но возможно усиление радикальных настроений. Если посмотреть на опросы, есть вероятность, что к власти может прийти Марин Ле Пен. И это многое изменит, потому что ее позиция по Украине была неоднозначной. Она выступала против продажи оружия дальнего действия.

Так что в долгосрочной перспективе Франция может оказаться в более сложном положении после ухода президента Макрона, потому что он боролся за демократические интересы на Европейском континенте», – утверждает Кейгер.

Недавно Ле Пен заявила, что НАТО не должно участвовать в переговорах по Украине. Также она выступает категорически против предоставления Францией «ядерного зонтика» для Европы, о котором говорит Макрон.

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