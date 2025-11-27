Главное – передышка ВСУ. Украина больше не требует границ 91-го и даже 22-го года, – экс-советник министра обороны
Украина пересмотрела свою позицию и больше не требует возвращения к границам не только 1991 года, но даже и 2014-го. Киеву нужна передышка и заморозка по текущей линии фронта, а когда ВСУ восстановятся, можно вновь предъявлять территориальные претензии к России.
Это следует из заявления в эфире телеканала Al Arabiya English заявил бывшего советника министра обороны Украины Юрия Сака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если вы посмотрите на ситуацию двухлетней давности, мы говорили, что для нас минимальным требованием было возвращение всех наших территорий. Но мы реалисты, мы понимаем, что сейчас баланс сил таков, что ни одна из сторон не может существенно сдвинуть линию фронта, и понимание этой реальной ситуации на местах означает, что наша позиция изменилась.
Теперь мы согласны, что на данном этапе необходимо прекращение огня вдоль существующей линии фронта.
Это не значит, что мы когда-либо признаем законность присоединения к России этих территорий. Но, в то же время, мы понимаем, что сейчас мы не в том положении, чтобы требовать возвращения нам всей территории Украины», – заявил Сак.
