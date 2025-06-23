Генсек НАТО сделал попытку оскорбить Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Китай активизирует действия «своего младшего партнера» России на Украине, и против НАТО в Европе, в случае обострения ситуации вокруг Тайваня.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил сегодня на пресс-конференции в Гааге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы все очень обеспокоены ситуацией на Тайване. И мы знаем, что если китайцы попытаются что-то сделать с Тайванем, то без сомнения они обратятся к своему младшему партнеру – господину Путину и побеспокоятся о том, чтобы он занял нас здесь, если это произойдет. Это одна из причин, почему мы должны быть готовыми и не можем быть наивными», – вещал Рютте.

При этом он всячески уходил от вопросов по Ирану. Один из журналистов поинтересовался, не считает ли генсек лицемерной критику России после атаки США. Рютте односложно ответил, что он совершенно не согласен с такой оценкой.