Русские не отказались от освобождения территорий всех закреплённых в Конституции областей – и продолжают сжимать кольцо вокруг основного укрепрайона Донбасса.

Об этом на канале Politeka заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий привёл свидетельства украинского военного Кондратюка, что под Красноармейском ВС РФ повторно заняли Котлино и Удачное и продвикаются к ш/у «Покровское». На юге города уличные бои. Также он добавил, что если русские захватят шахту севернее Удачного, они смогут выйти к Гришино и перерезать павлоградскую трассу, что будет означать оперативное окружение Покровска.

«Ситуация, к сожалению, именно так выглядит, я не говорил это в деталях, а здесь о ситуации непосредственно в самом Покровске. Есть Доброполье, есть направление в сторону Днепропетровщины, есть на Константиновку – а в самом Покровске ситуация тяжёлая», – с неохотой признал Романенко.