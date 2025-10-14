Генерал ВСУ: Покровск почти в оперативном окружении – в опасности Славянск и Краматорск
Русские не отказались от освобождения территорий всех закреплённых в Конституции областей – и продолжают сжимать кольцо вокруг основного укрепрайона Донбасса.
Об этом на канале Politeka заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий привёл свидетельства украинского военного Кондратюка, что под Красноармейском ВС РФ повторно заняли Котлино и Удачное и продвикаются к ш/у «Покровское». На юге города уличные бои. Также он добавил, что если русские захватят шахту севернее Удачного, они смогут выйти к Гришино и перерезать павлоградскую трассу, что будет означать оперативное окружение Покровска.
«Ситуация, к сожалению, именно так выглядит, я не говорил это в деталях, а здесь о ситуации непосредственно в самом Покровске. Есть Доброполье, есть направление в сторону Днепропетровщины, есть на Константиновку – а в самом Покровске ситуация тяжёлая», – с неохотой признал Романенко.
«Противник не отказывается от захвата, напротив, он считает, что Покровск – это ключ к продвижению дальше на захват нашего оборонного рубежа, который начинается с Покровска через Мирноград, Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск.
И действия идут не только со стороны Покровска, а на Краматорск и Славянск ещё и со стороны Северска, Лимана. Здесь реализуется стратегия противника относительно захвата, согласно незаконно изменённой Конституции, всех четырёх областей. Это как элемент таких планов», – добавил укро-генерал.
