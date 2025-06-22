Генерал ВСУ: «Маразм!» – Зе-власти запрещают укро-ВПК делиться опытом с Европой

Вадим Москаленко.  
22.06.2025 20:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 165
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Власти Зеленского запрещают руководителям украинского оборонпрома работать с европейскими предприятиями – не из страха утечки информации, а из-за банальной жадности.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Зеленского запрещают руководителям украинского оборонпрома работать с европейскими предприятиями – не из страха...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я нахожусь за границей и встречался с очень уважаемыми политиками и военными – они чётко понимают степень угрозы со стороны РФ. Они, я даже не знаю, даже как не губка, впитывают всё, что можно впитать, что касается нашего опыта войны с РФ.

И они, ну просто в край заинтересованы, чтобы украинская промышленность входила со своими знаниями, опытом, воодушевлением и специфическим мышлением в экономические и промышленные возможности европейских предприятий», – рассказывал он.

«Чего абсолютно не хотят наши руководители, которые запрещают работать с европейскими предприятиями нашим руководителям оборонных предприятий. Ну, маразм! Они запрещают не потому что боятся утечки информации. Как же так – деньги из их карманов уйдут – вот, в чём главный показатель», – возмущался Кривонос.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить