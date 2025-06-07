Генерал США: Мы готовим армию к большой войне
Американская армия воссоздаёт дивизии, чтобы иметь возможность вести крупномасштабные боевые действия.
Об этом на пресс-конференции в США заявил генерал Сухопутных сил американской армии Эндрю Поппас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Согласно нашей новой доктрине, у нас есть части, которые раньше были бригадами, а теперь это дивизии, которые являются нашей основной боевой единицей.
Это значит, что для крупномасштабных боевых операций нам придется вернуться к дивизиям. Поэтому мы должны вернуться к обучению дивизии, как раньше. Но теперь мы обучаем эту дивизию, в отличие от 90-х годов, в областях, которых раньше не было. Поэтому наши учебные программы должны это отражать. И наши ресурсы должны соответствовать нашим возможностям», – сказал Поппас.
Он подчеркнул: американская армия получит возможность более эффективно вести крупномасштабные боевые действия.
«И главное для дивизии – это повысить возможности бригады. Мы используем их для дивизии, которая будет координировать действия на поле боя. Дивизия должна создать условия для бригад. Поэтому я, как командир бригады, должен понимать, какие возможности есть у дивизии, и как мне донести это до них, чтобы они поняли, какие задачи мне нужны, и как со мной связаться.
В конце концов, у единой армии есть возможность делать то, что не под силу даже объединенному командованию», – подытожил генерал.
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