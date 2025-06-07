Генерал США: Мы готовим армию к большой войне

Американская армия воссоздаёт дивизии, чтобы иметь возможность вести крупномасштабные боевые действия.

Об этом на пресс-конференции в США заявил генерал Сухопутных сил американской армии Эндрю Поппас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно нашей новой доктрине, у нас есть части, которые раньше были бригадами, а теперь это дивизии, которые являются нашей основной боевой единицей.

Это значит, что для крупномасштабных боевых операций нам придется вернуться к дивизиям. Поэтому мы должны вернуться к обучению дивизии, как раньше. Но теперь мы обучаем эту дивизию, в отличие от 90-х годов, в областях, которых раньше не было. Поэтому наши учебные программы должны это отражать. И наши ресурсы должны соответствовать нашим возможностям», – сказал Поппас.