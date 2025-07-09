Гаагский суд вынес два антироссийских решения. Оба – ничтожные

Михаил Рябов.  
09.07.2025 13:46
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


В среду ЕСПЧ в Гааге вынес два решения против России. Первое – это обвинение Москвы в нарушении прав человека в ходе СВО на Украине. Второй вердикт гласит, что РФ причастна к крушению малазийского «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году.

«Любое решение будет в значительной степени символическими», – признает агентство Associated Press, поясняя, что Совет Европы сам исключил Россию из своих членов в марте 2022 года.

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В среду ЕСПЧ в Гааге вынес два решения против России. Первое – это обвинение...

Тем не менее, заседание суда транслировалось в прямом эфире западными СМИ, что подчеркивает цель нанести еще Москве еще один информационный укол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Россия считает ничтожными решения ЕСПЧ и не собирается их выполнять.

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