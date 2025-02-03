Фронт трещит по швам. У нас нет пехоты – Арестович
Несмотря на некоторое снижение активности, ВС РФ развивают наступление на нескольких направлениях.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На поле боя российская армия ведет плановые действия, причем до некоторой степени снижая интенсивность, хотя и имея боевые успехи. Потому что они тоже выдыхаются, немножко, чуть-чуть на 10% у них не хватает войск, сил и средств для того, чтобы реализовывать свою задачу в тех темпах, которые поставлены. Но задачи стоят, они никуда не деваются и успешно, например, наступление, которое они развивают сразу в нескольких местах, захватом городов – тот же Торецк пал за эти две недели, под угрозой Часов Яр и так далее, Покровск почти и прочее.
Это все показатели того, что с нашей стороны фронт трещит, а с их стороны – плановые боевые действия, которые ставят перед собой задачу полного захвата Донецка и Луганска, и создание условий для выхода в Харьковскую, они частично там находятся, и захода, например, на северный фланг Славянска через Харьковскую, а на юге – захват Покровска. И следующая операция — это Павлодар. Ну плюс Донбасс — это Константиновка, Дружковка и Славянск-Краматорск. Нам нечего этому противопоставить, никакие дроны не вытянут это. Нужна нормальная пехота. Пехоты нет», – заявил Арестович.
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