Фабрики лжи теряют интерес к Балканам

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Сербский магнат Драган Шолак, возглавлявший медиа-империю United Group, покидает её, продав её часть госхолдингу «Телеком Сербия». При этом кабельная телесеть Nova и телеканал N1 остаются в его руках, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Шолак покидает пост председателя Совета директоров United Group, забирая вместе с собой исполнительного директора Викторию Боклаг. Новыми исполнительным директором нынешние британские и американские владельцы холдинга назначил Стэна Миллера.

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Как сообщил в эфире государственного телеканала РТС президент Сербии Александр Вучич «Телеком Сербия» выкупил у United Group крупнейшего интернет-провайдера SBB, а также Total TV, Net TV и EON TV и Sport Klub за 1,5 миллиардов евро. В то же время Шолак продолжит управлять крупнейшими прозападными информационными рупорами N1 и Nova.

Балканские медиа сообщают о переориентации United Group на рынок Восточной Европы. В то же время беспроблемная передача его активов государственному «Телеком Сербия» может свидетельствовать о том, что за сменой владельца не произойдёт резкой смены идеологического вектора, что может свидетельствовать о неких гарантиях, которые кулуарно мог дать режим Вучича западным инвесторам.

Бизнес Драгана Шолака «взлетел» после свержения в 2000 году Слободана Милошевича при поддержке структур, аффилированных с мировым спекулянтом и отцом «цветных революций» Джорджем Соросом. Ему удалось скупить ряд крупных операторов Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории и Македонии, а позже Греции и Болгарии, после чего был создан холдинг United Group.

В 2014 году он был куплен американской компанией Kohlberg, Kravis, Roberts & Co. L. P. (KKR), одним из совладельцев которой является экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, который считается одним из идеологов современной информационной войны. При этом Шолак остался работать на своем месте. Впоследствии United Group скупил ряд ведущих СМИ Балкан, такие как сербский Blic, черногорские Vijesti и хорватское Nova TV, кроме того под его эгидой работают несколько десятков телеканалов самой разной направленности практически по всем Балканам.