Европейские «партнёры» пытаются вывезти всё ценное из горящей Украины – экс-депутат Рады

Европейские политики просто используют Украину в своих политических целях – и не собираются всерьёз воевать с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу приезда в Киев Макрона, Стармера, Мерца, Туска – а зачем они приезжали? Чего добились? И по сути, по поводу санкций, признались, что это не самые жесткие санкции, это не самые колючие. Будут ли вводиться более масштабные санкции?», – спросил ведущий.

«Они надувают мыльные пузыри. Надувают их, и пытаются вести борьбу на своем антитрампистском фронте. Они представляют глобалистические силы, все эти лидеры, которые были в Киеве. Они пытаются втянуть Трампа в войну, вывалять его в грязи, крови, дерьме этой войны, чтобы он проиграл выборы в Сенат и Конгресс, ну а потом и президентские. Их логика понятна – нас они используют. Ну неужели мы не видим? Неужели надо ждать 4 дня, чтоб этот Эммануэль заявил о том, что оружие всё, что могли дали, бабок нет, Украины в НАТО не будет. У меня вопрос – так нах ты приезжал?! Зелёную дупу нюхать, или зачем? Логика такая в решении ЕС: «ребята, мы с вами, а вы воюйте». А потом – отменили бестаможенный режим для Украины. Это что, партнёрство», – возмущался Мосийчук.