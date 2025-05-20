Европейские «партнёры» пытаются вывезти всё ценное из горящей Украины – экс-депутат Рады

Вадим Москаленко.  
20.05.2025 18:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Европейские политики просто используют Украину в своих политических целях – и не собираются всерьёз воевать с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские политики просто используют Украину в своих политических целях – и не собираются всерьёз...

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«По поводу приезда в Киев Макрона, Стармера, Мерца, Туска – а зачем они приезжали? Чего добились? И по сути, по поводу санкций, признались, что это не самые жесткие санкции, это не самые колючие. Будут ли вводиться более масштабные санкции?», – спросил ведущий.

«Они надувают мыльные пузыри. Надувают их, и пытаются вести борьбу на своем антитрампистском фронте. Они представляют глобалистические силы, все эти лидеры, которые были в Киеве. Они пытаются втянуть Трампа в войну, вывалять его в грязи, крови, дерьме этой войны, чтобы он проиграл выборы в Сенат и Конгресс, ну а потом и президентские.

Их логика понятна – нас они используют. Ну неужели мы не видим? Неужели надо ждать 4 дня, чтоб этот Эммануэль заявил о том, что оружие всё, что могли дали, бабок нет, Украины в НАТО не будет. У меня вопрос – так нах ты приезжал?! Зелёную дупу нюхать, или зачем? Логика такая в решении ЕС: «ребята, мы с вами, а вы воюйте». А потом – отменили бестаможенный режим для Украины. Это что, партнёрство», – возмущался Мосийчук.

«Знаете, что они мне напоминают? Когда два соседа дерутся до крови, руки ломают, хаты подпалили друг другу. А другие соседи бегают, и кричат: «Тушите пожар, остановите драку!», забегают в хату, и пытаются вынеси всё что подороже. Это такие партнёры у нас», – возмущался он.

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