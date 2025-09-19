Европейцы спасают свою торговлю с РФ через Сербию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербия помогает европейским бизнесменам обходить антироссийские санкции.

Об этом главред проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко заявил в интервью каналу Readovka, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европейский бизнес из России давно постепенно уходил. Активно стал уходить после начала СВО. Но у Сербии есть договор о беспошлинной торговле в Россией. То есть создается совместное предприятие в Сербии. И через это СП ты торгуешь с Россией из Германии, Испании и других стран. Так очень многие делают», – сказал Бондаренко.

При этом власти ЕС пытаются тормозить эти процессы. Когда в 2022 году после введения санкций сербская авиакомпания увеличила количество рейсов в Москву в три-четыре раза, она тут же «получила по шапке из Брюсселя». Сейчас многие видные российские политики не могут даже долететь до Белграда, потому, что их самолет может быть посажен, а они арестованы по запросу США.

Это объясняется тем, что экономически Сербия зависит от Европы. Германия является самым крупным ее инвестором, в то время как Россия не входит даже в пятерку. Торговля между странами за последние годы просела.

«Формально Сербия не ввела санкции против России, но фактически любые платежи между российскими и сербскими компаниями крайне затруднены. Они возможны, но для этого нужно придумывать очень интересное количество посредников, соответственно, удорожать процесс», – сказал Бондаренко.

При этом он считает, что если кто-то в Сербии рискнет присоединиться к антироссийским санкциям, «такого политика свергнут в течение 48 часов».