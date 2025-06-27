Европейцы осознали, что не заставят Трампа усилить помощь Украине

Анатолий Лапин.  
27.06.2025 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Политика, США, Украина


Прошедший саммит НАТО показал, что США все больше дистанцируются от поддержки Украины.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прошедший саммит НАТО показал, что США все больше дистанцируются от поддержки Украины. Об этом...

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«Европейцы постепенно и неохотно пришли к пониманию, что заставить Трампа снова взять на себя обязательства по проекту Украина невозможно… О вступлении Украины в НАТО речи не идет, нет никаких повторений всех этих вещей. Заявление, опубликованное по итогам саммита, гораздо короче предыдущих, и содержит меньше критики в адрес России, чем раньше. У нас были заявления Рубио и интервью, которые он дал «Politiko», где он снова сказал, что санкции против России — это плохая идея. Если мы это сделаем, то потеряем возможность вести с ними переговоры, в том числе о прекращении огня на Украине», – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что европейские СМИ почти полностью проигнорировали это интервью.

«Соединенные Штаты закрыли еще одно агентство, которое работало в рамках Совета национальной безопасности США, чтобы каким-то образом усилить давление на Россию. Они просто его закрыли. Никому нет дела, никто ничего не говорит. Зеленский встречается с Трампом, они разговаривают около часа. Это не короткая встреча. Похоже, что все время говорит Зеленский.

Трамп просто слушает, уходит и говорит, что Зеленский хороший парень. Больше ничего. Никаких обязательств перед Украиной, перед Зеленским, никаких обещаний насчет ракет «Patriot». Похоже, что поддержка Запада в отношении Украины начинает ослабевать. И я думаю, что это была, пожалуй, самая важная встреча, которая это подтвердила», – заявил Меркурис.

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