«Европа – это иллюзия» – в Киеве пророчат «падение Украины за три месяца без помощи Трампа»
Без военной помощи США ВСУ не продержатся и полугода, потому что страны Европы не в состоянии производить нужное количество ракет.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Соединённых Штатов есть рычаги давления на Украину. Даже без военной помощи Соединённых Штатов мы продержимся 3-4 месяца. Некоторые российские эксперты считают, что Украина может так ещё и год-два воевать. Но судя по положению дел на фронте, я думаю, что год-два без американской военной помощи у нас никаких возможностей нет.
Поскольку американская военная помощь, в разных ее формах, в том числе и покупали поставленную ранее российскую технику, те же Ми-17 вертолеты в странах Латинской Америки. Американцы покупали, потом они поставлялись в ВСУ. Это 75% всей помощи. Все наши европейские друзья – это всего лишь четвертинка», – сказал Золотарев.
Он подчеркнул, что страны НАТО просто не могут производить нужное Украине количество ракет.
«И перспектив того, что европейцы разгонятся и заместят то, что мы потеряем с прекращением поставок со стороны Соединенных Штатов Америки – это иллюзия. Европейцы, да, у них есть неплохая система SAMPTI, которая способна сбивать баллистические ракеты, но там боекомплект уже закончился, а темпы производства ракет оставляют желать лучше.
Американцы 12-дневные удары по Израилю, на перехват, то, что производится за 2 года израсходовали. И пока производство тех же PAC-3 – это курам на смех», – подытожил политолог.
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