«Европа – это иллюзия» – в Киеве пророчат «падение Украины за три месяца без помощи Трампа»

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Без военной помощи США ВСУ не продержатся и полугода, потому что страны Европы не в состоянии производить нужное количество ракет.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Соединённых Штатов есть рычаги давления на Украину. Даже без военной помощи Соединённых Штатов мы продержимся 3-4 месяца. Некоторые российские эксперты считают, что Украина может так ещё и год-два воевать. Но судя по положению дел на фронте, я думаю, что год-два без американской военной помощи у нас никаких возможностей нет. Поскольку американская военная помощь, в разных ее формах, в том числе и покупали поставленную ранее российскую технику, те же Ми-17 вертолеты в странах Латинской Америки. Американцы покупали, потом они поставлялись в ВСУ. Это 75% всей помощи. Все наши европейские друзья – это всего лишь четвертинка», – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что страны НАТО просто не могут производить нужное Украине количество ракет.