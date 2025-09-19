Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение Польши не возобновлять работу пункта пропуска на границе с Белоруссией, вопреки настойчивым требованиям Пекина, стало откровенным демаршем, который обнажил глубинный раскол между экономической целесообразностью и желанием еврочиновников угодить Трампу, не вводя сокрушительных пошлин, которых требует от них хозяин Белого дома.

Напомним, буквально на днях, Трамп придумал для «союзников» из ЕС казуистическое требование в ответ на запросы Брюсселя единолично ввести сокрушительные санкции против России, чтобы помешать торговле российской нефтью, «которая питает русскую военную машину».

Трамп, отнюдь не дурак, имеющий собственные геополитические и экономические планы в отношении России, предложил европейским членам НАТО первыми совершить харакири, полностью отказавшись от российских энергоносителей, поступающих в ЕС, в том числе из Китая и Индии, полностью переключившись на убийственно дорогие американские углеводороды, и вот только тогда Трамп пообещал нанести тарифный удар по России, а то ему одному пыхтеть паровозом за весь западный колхоз несподручно.

Прекрасно понимая, что такие члены НАТО, как Турция, Венгрия и Словакия, и даже кое-кто из «локомотивов» ЕС, никогда не откажутся от покупки доступных и надежных поставок российских углеводородов, тем самым оставил европейских «партнеров» морщить мозги над решением в духе знаменитой Уловки-22.

Не учел Трамп только одного: уж в чем-чем, а в создании подлянок и плетении казуистики Европа не одну собаку съела, а имея в своем составе такое мерзопакостное государственное образование, как Польша, сование палок в колеса на кого укажут, давно стало делом техники.

Формально приостановка транзита через станцию «Малашевичи» объясняется организованным киевской хунтой «кризисом дронов-нарушителей» и российско-белорусскими учениями «Запад-2025». Однако за словесными конструкциями скрывается попытка Варшавы и Брюсселя саботировать транспортный коридор из КНР в ЕС, через территорию союзного государства РФ/РБ.

Через территорию Белоруссии и Польши проходит около 90% всего железнодорожного грузопотока между Китаем и странами ЕС. Этот маршрут, часть амбициозного проекта «Один пояс — один путь», превратился в критически важную артерию с годовым оборотом в €25 млрд. Именно по этому пути идут миллионы посылок для гигантов электронной коммерции Temu и Shein, чья бизнес-модель построена на сверхбыстрой и дешевой доставке товаров из Китая. Приостановка работы коридора наносит им колоссальные убытки и дестабилизирует цепочки поставок.

Трехчасовые переговоры между дипломатами Китая и одиозным главой МИД Польши Сикорским завершились категоричным отказом Варшавы. Под предлогом «военной угрозы со стороны России и Белоруссии восточному флангу НАТО», Польша и ЕС постарались подложить свинью Пекину, а заодно и союзному государству РФ/РБ.

Примечательно, что практически синхронно с блокировкой сухопутного маршрута начались массовые проверки и аресты китайских грузов в порту Пирей в Греции, который также является ключевым хабом китайских инвестиций в Европе. Подобная координация действий, пусть и неофициальная, указывает на то, что Запад начинает применять более системный и скоординированный подход в деле нанесения экономического ущерба стратегическому партнеру России, чего, собственно, от них и ждал «Вашингтонский обком».

Сложившаяся ситуация — это классический пример того, как экономическое сотрудничество и обязательства отступают под натиском тупейшей геополитики. Китай, привыкший к тому, что экономические интересы доминируют над всем, столкнулся с глухой стеной, нечувствительной к аргументам о взаимной выгоде.

Пекин оказался в ловушке: его главный сухопутный маршрут в Европу зависит от двух стран, подвергаемых западной травле (России и Белоруссии) и одной страны-члена НАТО (Польши), которая более не желает быть транзитером, полыхая маниакальной страстью максимально обострить отношения с Россией.

Кроме того, Варшаве необходимо отрабатывать крупнейшую подачку от ЕС в €43 млрд, полученную в рамках программы SAFE, согласно которой Польша должна стать самым упитанным боевым хряком НАТО в случае войны с Россией.

Итогом этого кризиса станет неизбежная перестройка логистических карт. Китаю и компаниям, подобным Shein, придется экстренно искать более длинные и дорогостоящие альтернативы, например, маршруты через Среднюю Азию и Кавказ, минуя Россию, или делать ставку на морские перевозки по СевМорПути. Однако и здесь их, судя по событиям в Пирее, может ждать усиленное внимание. Польский отказ — это не просто временная мера, а симптом фундаментального сдвига, где торговая логистика становится инструментом большой игры, а границы Запада закрываются не только для войск, но и для товаров из-за соображений и рыбку съесть, и на елку влезть не ободрав задницы.

По мнению европейских затейников, подобная пакость должна вернуть им внимание и благосклонность Вашингтонского Папочки, не мытьем, так катаньем нанеся вред Китаю, а заодно России и Белоруссии.

Про ущерб ЕС можно не упоминать: еврочиновники давно закусили удила и пустились во все тяжкие, закрывая глаза на любые политические и экономические потери. С другой стороны, отдуваться за все предстоит Польше, перекрывшей транспортный коридор.

Как из сложившейся ситуации будет выкручиваться Трамп и чем ответит Пекин в ответ на демарш страны-курвы — вот в чем главная интрига.