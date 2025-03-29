Если Украина удержится от провокаций, через месяц можно будет продлить перемирие

Максим Столяров.  
29.03.2025 15:50
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Даже плохо соблюдаемое прекращение ударов по энергетическим объектам можно считать дипломатическим успехом.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже плохо соблюдаемое прекращение ударов по энергетическим объектам можно считать дипломатическим успехом. Об этом...

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«Считается что вот этот это соглашение [о прекращении ударов по энергоинфраструктуре], оно так-то никем не подписано. Вроде оно соблюдается по умолчанию в качестве жеста доброй воли с обеих сторон. Оно соблюдается с 18 числа. На 30 суток. Потому что в России 18 числа Путин дал приказ войскам прекратить», – сказал Ширяев.

По его мнению, если перемирие продержится хотя бы месяц, дальше можно будет обсуждать его продолжение и расширение.

«И тем не менее обе стороны начали обвинять друг друга в нарушении, тут же добиться соблюдения очень трудно даже таких, не сложных, в общем-то, вещей. Поэтому все это осложняется, не просто личной инициативой людей, но еще и всякими каверзами, подставами всевозможными спецоперациями, которые могут проводить обе стороны, чтобы обвинить противоположную сторону, и так далее. В общем, все это возможно, когда доверия-то нет абсолютно никакого сторон друг к другу.

Но считается, что это успех – хоть о чем-то вроде как договорились. Месяц, а если он пройдет, нормальный этот месяц, то можно будет его продлить еще на 30 дней потом, в дальнейшем», – добавил он.

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