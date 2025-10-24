Если бы Китай помогал, ВС РФ стояли уже под Мукачево, – полковник СБУ
Китай извлекает выгоду из участия России в военном конфликте на Украине, ошибочно считать, что Пекин оказывает Москве такую же военную помощь, как НАТО Киеву – в этом случае российские войска бы уже стояли в Закарпатье на границе с Венгрией.
Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил полковник СБУ в отставке Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Китай не поддерживает РФ, Китай наживается на Российской Федерации. Я видел много разнообразных исследований, их можно очень концентрированно вложить в такую сентенцию – россияне жалуются, что Китай не является братом, Китай не товарищ, Китай вдвое, а то и втрое наживается на русских. Вдвое и втрое дороже продает российским компаниям, российскому бизнесу то, что они изготавливают.
То есть, бесплатного ничего нет. Исключительно за деньги, причем за огромные деньги.
Второе. Вооружение от Китая в Россию не поступает. Имею такое мнение. Если бы Китай действительно помогал России, как это, например, делает Северная Корея, то, по моему большому убеждению, линия разграничения сейчас проходила бы где-то в районе Мукачево. Ну, это так, для понимания. Потому что у Китая действительно огромные ресурсы», – трепался Ступак.
