Если бы Китай помогал, ВС РФ стояли уже под Мукачево, – полковник СБУ

Китай извлекает выгоду из участия России в военном конфликте на Украине, ошибочно считать, что Пекин оказывает Москве такую же военную помощь, как НАТО Киеву – в этом случае российские войска бы уже стояли в Закарпатье на границе с Венгрией.

Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил полковник СБУ в отставке Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

