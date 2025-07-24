ЕС перешел к угрозам Зе-режиму

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Если офис Владимира Зеленского не отыграет назад ситуацию с созданными Западом «антикоррупционными структурами» САП и НАБУ, денежные транши на поддержку украинского государства могут быть сокращены.

С таким предостережением в эфире польского телеканала «Белсат» выступила еврокомиссар по вопросам расширения Европейского союза и восстановления Украины Марта Кос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комиссар привела в пример Грузию, помощь которой по линии государства сейчас прекращается, а по линии оппозиционных общественных организаций (читай – саакашистов) усиливается.

«Я сказала им, что нам это не нравится. Организации по борьбе с коррупцией в Украине должны быть независимыми… Мы сейчас говорим про инвестиции в Украину, про реконструкцию. Мы должны убедить международные финансовые институты и частных инвесторов, что Украина безопасна для инвестирования. Если они увидят, что их деньги не в безопасности, они, я боюсь, не придут», – сказала Кос.

По ее словам, функционирование таких структур как НАБУ является одним из основных условий вступления в Евросоюз.